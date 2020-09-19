Власти Беларуси начинают давить на активистов, забирая детей в приют

Сын активистов "Европейской Беларуси" Елены Лазарчик и Сергея Мацкойтя, шестилетний Артем, со вчерашнего вечера находится в приюте Фрунзенского района.

Об этом сообщила журналист Ирина Халип в своем facebook.

«Вчера, 17 сентября, Елена Лазарчик была задержана около 16.00, когда вышла из офиса правозащитного центра "Вясна". Елену ни в чем не обвиняли, никаких протоколов не составляли. Просто продержали в ментовке до 11 часов вечера. Паспорт, наверное, читали и много думали», - сообщила Халип.

По ее словам, выйдя из милиции Елена узнала, что педагоги средней школы №126, где в первом "Б" классе учится Артем (классный руководитель Марина Ивановна Кармалькова, директор школы Тамара Николаевна Лаврухина), после того как до 18.00 мать не забрала ребенка из продленки, вызвали органы опеки, и шестилетнего Артема увезли в приют Фрунзенского района.

«Знаю, что классного руководителя в тот момент в школе не было. Ни отцу, ни совершеннолетней сестре Марине (ей 23 года), ни бабушке Артема из школы не позвонили, хотя все их контакты есть в личном деле ребенка и непосредственно у классного руководителя», - отмечает Халип.

На следующий день, 18 сентября, к Елене пришли из опеки проверять условия жизни Артема. Им все понравилось, акт составили духоподъемный, но копию акта Лене не дали. В школе, куда она пришла выяснять, как такое могло случиться, ей сказали "это не наше дело, разбирайтесь сами с опекой".

В районном управлении образования сказали: ну так какие проблемы, условия у вас замечательные, езжайте в приют и забирайте ребенка. А директор приюта заявила, что поскольку у Лены нет никаких бумаг от государства, разрешающих ей его забрать, то он и не отдаст. На просьбу хотя бы дать увидеть мальчика - успокоить его и удостовериться, что он жив и здоров, отказала, ссылаясь на коронавирус.

«…наступили выходные, и все государственные служащие - опека, исполкомы, школы, управления образования, - которые с легкостью отправили шестилетнее дитя в приют, закрыты. Завтра Лена поедет в приют (полное название - Социально-педагогический центр с приютом Фрунзенского района, находится на улице Бирюзова, 21) в 12 часов. Может, чуть опоздает - у нее работа до 12. Я очень прошу неравнодушных: пожалуйста, придите ее поддержать, они боятся солидарности, как серебряных пуль. Я прошу коллег: пожалуйста, приходите, они боятся огласки. Я обращаюсь к коллективному фейсбучному разуму: посоветуйте, что может сделать Лена (ее нет в ФБ). Я прошу всех: давайте поможем Артему. Он пошел в школу в год перемен. Пусть запомнит этот год как лучший в жизни, а не самый страшный», - обратилась Ирина Халип ко всем неравнодушным людям.