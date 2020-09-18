Максим Знак объявил голодовку, протестуя против обвинения

Адвокату и члену президиума Координационного совета Максиму Знаку предъявлено обвинение по ч.3 ст. 361 (Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь) Уголовного кодекса.

В знак несогласия с обвинениями адвокат объявил голодовку, сообщил защитник Знака Дмитрий Лаевский, передает tut.by.

«Обвинение все так же, как и подозрения, не конкретизировано, из него не ясно, какие именно высказывания Максима расцениваются в качестве направленных против национальной безопасности, и оно все также состоит в преследовании за выражение мнения. В связи с незаконностью уголовного преследования и произвольностью заключения под стражу адвокат Максим Знак 18 сентября, с момента предъявления обвинения, официально объявил отказ от принятия пищи. Об этом он уведомил письменно администрацию СИЗО», — рассказал Лаевский.

По словам защитника, Максим Знак пришел к выводу, что в Республике Беларусь не работают правовые механизмы защиты прав и свобод личности и в условиях СИЗО он не видит других способов борьбы, «учитывая очевидность абсурдности происходящего в части обвинения в преступлении за свободное выражение гражданами своего мнения».

«По словам Максима Знака, отказ от пищи является для него в условиях СИЗО одним из немногих оставшихся способов борьбы против беззакония и несправедливости в стране. Максим неоднократно говорил, что в государстве все люди должны руководствоваться правом. Как пояснил Максим Знак, отказ от пищи призван убедить каждого, в особенности правоприменителей, вспомнить про духовные и моральные ценности, на которых основано право, и не разрушать их», — заявил Лаевский.