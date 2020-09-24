Последнее обновление: 24.09.2020 10:24

Правозащитники: В Беларуси на акциях 23 сентября задержаны 259 человек

После тайной инаугурации Лукашенко 23 сентября в Беларуси ОМОН и милиция задержали 259 человек.

Список задержанных по мере выяснения информации публикует правозащитный центр «Весна».

Как следует из примечаний, некоторым задержанным потребовалась медицинская помощь. Среди попавших в лапы силовиков оказались и несовершеннолетние.

Вчера для разгона протестующих силовики применили водометы. В тоже время официальные представители силовых структур не подтвердили применение оружия, светошумовых гранат и слезоточивого газа. Зато баллончиками с перцовой жидкостью правоохранители орудовали весьма активно.

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