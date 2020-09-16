HRW призывает ООН и ОБСЕ расследовать насилие силовиков в Беларуси

Международная правозащитная организация Human Rights Watch считает, что ООН и ОБСЕ должны начать расследование фактов насилия со стороны силовиков в период после проведения президентских выборов в Беларуси, а сами правозащитники собрали многочисленные свидетельства задержанных об избиениях и пытках.

Об этом говорится в докладе организации, передает tut.by. Некоторые свидетельства, приведенные в докладе, можно назвать особенно вопиющими.

Так, медик из Минска сообщила представителям организации, что 11 августа была свидетелем того, как при задержании водителя остановленной машины сотрудник ОМОНа выстрелил в него в упор резиновой пулей. Девушка утверждает, что пробовала помочь ему на месте, но мужчину пришлось госпитализировать и провести операцию по извлечению пули из легких.

Также организация располагает свидетельством того, что из-за игнорирования просьб об оказании медицинской помощи один из задержанных впал в кому, а когда его перевели в больницу, у того наступила клиническая смерть. Состояние инсулинозависимых людей без медикаментов в местах содержания задержанных ухудшалось, некоторые из них теряли сознание.

Об изнасиловании дубинкой и избиениях заявил 30-летний программист Алесь. По его словам, когда он был задержан в центре Минска 11 августа, насилие совершил старший сотрудник ОМОН в милицейской машине. Все это молодой человек подтвердил медицинскими документами, где говорилось о зафиксированных у него гематомах в области мошонки, заднего прохода и левого глаза, а также черепно-мозговой травме и сотрясении мозга. Медицинскую помощь он смог получить только 13 августа.

«[Омоновцы] требовали разблокировать телефон. Я отказался. Позвали старшего. Он стал угрожать — дубинку в задницу засуну. Потом разрезал мне шорты и трусы сзади, крест-накрест, крикнул своим, есть ли у кого презерватив… Я лежал на полу лицом вниз, но видел, как он презерватив натягивает на дубинку… И он засунул мне дубинку в задний проход… Вытащил, опять потребовал пароль. Кулаками и ногами бил: по ребрам, по лицу, в зубы — два передних зуба покрошились».

Один из задержанных мужчин рассказывал о том, что ему отрезали волосы, другой — о том, что во время издевательств силовики целенаправленно наступали на его сломанную ногу и пинали его по ней.

Также собраны свидетельства о пытках электрошокерами, подтверждающиеся зафиксированными медиками поражениями током. Сообщалось о насилии и запугивании в отношении задержанных женщин: некоторых хватали за волосы, били головой о стены, угрожали серьезным тюремным сроком и сексуальным насилием. Более сильной агрессия силовиков была по отношению к людям с татуировками, пирсингом и «нестандартной» внешностью.

Human Rights Watch располагает свидетельствами об избиениях в семи РУВД Минска, в одном РОВД в Гомеле и одном в Гродно, а также в изоляторе на Окрестина и в гродненском изоляторе.

Все задержанные рассказывали о том, как их заставляли долго находиться в неудобных позах, а за попытку ее поменять избивали. Также некоторые сообщали о том, как их прогоняли через строй силовиков, каждый из которых наносил удары руками, ногами и дубинками. Условия содержания не соответствовали стандартам: камеры были переполнены в несколько раз, задержанных не кормили, давали мало воды.

Также об избиениях и жестоком обращении рассказывали задержанные в этот период журналисты, среди которых были граждане Украины и США.

Организация считает задокументированные ее представителями свидетельства насилия пытками, что нарушает международные обязательства, взятые на себя Беларусью как участником Международного пакта о гражданских и политических правах и Конвенции ООН против пыток, а также как членом ОБСЕ.

«Масштабная жестокость послевыборных репрессий показала, насколько далеко белорусский режим готов пойти, чтобы заставить граждан замолчать, но десятки тысяч мирных демонстрантов продолжают требовать честных выборов и правосудия за произвол силовиков. ООН и ОБСЕ должны срочно инициировать расследования, чтобы обеспечить сохранение доказательств в интересах ответственности за грубейшие нарушения прав человека», — заявил Хью Уильямсон, директор Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии.

Human Rights Watch занималась сбором свидетельств насилия, пыток и жестокого обращения со стороны силовиков по отношению к задержанным в период после проведения президентских выборов в Беларуси. Представители организации анализировали видео и письменные свидетельства людей в открытом доступе, а также побеседовали с 21 мужчиной и 6 женщинами, большая часть из которых была задержана в период с 8 по 12 августа в Минске, Гомеле и Гродно. Еще 14 человек, среди которых — очевидцы, медики и родственники, рассказали им об условиях содержания и обращении с задержанными.