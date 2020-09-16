МВД Беларуси сообщило о подготовке нападения на ОМОН

Сотрудники ГУБОПиК МВД задержали трех граждан Беларуси, которые планировали нападение на сотрудников ОМОН.

«…поступила информация, что 32-летний уроженец Брестской области, проживающий в столице, стал активно интересоваться у знакомых, где купить большое количество подшипников. При этом не скрывал, что собирается использовать шарики от них для нападения на милиционеров. Также мужчина скупал пиротехнику и дымовые шашки», - говорится в сообщении МВД РБ.

«В прошедшее воскресенье, 13 сентября, он стал подыскивать компаньонов для похода на незаконную акцию, чтобы нападать на ОМОН. На предложение откликнулись двое 21-летних парней. Подельники встретились на столичной улице Сердича, где их и задержали. В автомашине "идейного вдохновителя" находились петарды и шашки, балаклавы, фильтры от противогазов, нож и рогатка для стрельбы шариками от подшипников», - сказано в сообщении.

«Сейчас все трое задержаны до суда по административному делу. Материалы проверки переданы в Следственный комитет для дачи правовой оценки их действиям», - сообщили в МВД.

При проверке содержимого телефона главного фигуранта выяснилось, что он участник массовых беспорядков. В дни после выборов находился на баррикадах в районе метро «Пушкинская» и сам их возводил, организовывал и подбадривал правонарушителей, а процесс снимал на видео.