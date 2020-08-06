Последнее обновление: 06.08.2020 14:27

Лукашенко поручил Генпрокуратуре оценить законность системы «Голос»

Лукашенко потребовал от Генпрокуратуры РБ оценки законности инициатив в отношении альтернативного подсчета голосов на выборах.

"Еще одна тема, которая всплыла, это альтернативный подсчет голосов в день выборов. И Генеральной прокуратуре, и судам следует дать оценку законности подобных инициатив. В судах, если такие обращения туда поступят", - заявил Лукашенко.

«Всем, кто будет голосовать, мы должны дать возможность сделать это спокойно, празднично, если хотите, не опасаясь нападок и вмешательства в личный выбор человека. Я очень внимательно мониторю ситуацию по голосованию. Достойно, красиво, идут люди, никому не мешают… Мы же не по почте голосуем, как в некоторых государствах. На пеньках в гаражах и на улицах тоже не голосуем. У нас избирательные участки, все идут туда. И мы должны обеспечить этот процесс», - потребовал он.

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