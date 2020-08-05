В Беларуси в первый день досрочного голосования зафиксированы 2056 нарушений

В первый день досрочного голосования на выборах президента Беларуси наблюдатели инициативы «Честные люди» зафиксировали 2056 нарушений избирательного законодательства.

В числе наиболее часто совершаемых нарушений - недопуск наблюдателей на избирательный участок даже при наличии свободного места или запрет на нахождение перед дверью, хотя запрета на нахождение в здании в законодательстве нет.

Кроме того, наблюдателям не позволяют присутствовать на опечатывании урн и запрещают ознакомление с протоколами, сообщила пресс-служба инициативы.