В Финляндии хотят запретить сделки с недвижимостью и гражданам Беларуси

Министерство обороны Финляндии хочет запретить гражданам Беларуси покупать недвижимость в Финляндии.

Ранее парламент принял закон, позволяющий оборонному ведомству блокировать сделки с недвижимостью для лиц или организаций, государство которых развязало агрессивную войну или может представлять угрозу безопасности Финляндии, сообщает портал Yle.

В Минобороны отметили, что согласно решениям Совета Европейского союза и информации властей, Россия и Беларусь соответствуют этим критериям.

Заявления на получение разрешений на сделки с недвижимостью от граждан России и Беларуси, поданные до дня вступления указа в силу, будут рассматриваться в обычном порядке.

Министерство хочет принять постановление в течение июня.