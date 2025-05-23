Последнее обновление: 23.05.2025 18:18

В Финляндии хотят запретить сделки с недвижимостью и гражданам Беларуси

Министерство обороны Финляндии хочет запретить гражданам Беларуси покупать недвижимость в Финляндии.

Ранее парламент принял закон, позволяющий оборонному ведомству блокировать сделки с недвижимостью для лиц или организаций, государство которых развязало агрессивную войну или может представлять угрозу безопасности Финляндии, сообщает портал Yle.

В Минобороны отметили, что согласно решениям Совета Европейского союза и информации властей, Россия и Беларусь соответствуют этим критериям.

Заявления на получение разрешений на сделки с недвижимостью от граждан России и Беларуси, поданные до дня вступления указа в силу, будут рассматриваться в обычном порядке.

Министерство хочет принять постановление в течение июня.



<Апрель 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
Май 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование