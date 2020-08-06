Власти Беларуси блокируют организацию митинга Тихановской на Бангалор

Власти Минска заблокировали организационные мероприятия по подготовке анонсированного на 6 августа агитационного митинга Светланы Тихановской на площади Бангалор в Минске.

В частности, все подъезды к площадке в парке Дружбы народов были перекрыты автомобилями ГАИ, что делает очень затруднительной или даже невозможной разгрузку оборудования для проведения митинга и выступлений музыкантов.

При этом, сотрудники ГАИ пропустили к площадке автотранспорт с оборудованием для объявленного властями праздника по случаю Дня несуществующих железнодорожных войск.

На любые попытки доверенного лица Тихановской Ольги Ковальковой, сотрудники ГАИ отказываются представляться и объяснять, что происходит. Представитель спецслужб в штатском ведет съемку и отказывается идентифицировать себя.

последует...