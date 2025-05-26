ХАМАС согласился на перемирие с Израилем

Представители террористической группировки ХАМАС согласились с предложением спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в окружении ХАМАС.

Согласно информации, предложение включает освобождение 10 заложников в секторе Газа двумя группами и 70 дней перемирия, чтобы достичь постоянного прекращения огня под гарантии США.

Официально эта информация пока не подтверждена.

Update: Между тем Уиткофф опроверг информацию о том, что ХАМАС согласился принять его предложение о прекращении огня в секторе Газа. Об этом спецпосланник американского президента Дональда Трампа Стивен Уиткофф заявил корреспонденту портала Axios Бараку Равиду.

"Спецпосланник Белого дома Стивен Уиткофф отверг заявление ХАМАС о том, что движение согласилось на его предложение о заложниках и прекращении огня", - написал журналист в соцсети X (ранее Twitter).

По его словам, Уиткофф охарактеризовал действия палестинских радикалов как "разочаровывающие и абсолютно неприемлемые".