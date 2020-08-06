Последнее обновление: 06.08.2020 14:27

В Могилеве задерживают журналистов под предлогом бутлегерства

В Могилеве в среду, 5 августа, был задержан журналист Александр Бураков-старший, сотрудничающий с Deutsche Welle (DW).

Как сообщил белорусский правозащитный центр "Весна", примерно 19.00 по местному времени журналист был остановлен патрулем ГАИ на улице Космонавтов на северо-западе Могилева.

По словам Буракова, сотрудник инспекции заявил, что его подозревают в "перевозке контрафактного алкоголя", и потребовал открыть багажник. После того как алкоголя там не нашли, майор милиции Станислав Рубанов высказал предположение, что автомобиль, на котором корреспондент ездил с 2013 года, может находиться в угоне.

Он проверил идентификационный номер транспортного средства (VIN) и сообщил Александру Буракову о его задержании, так как VIN якобы может быть поддельным.

Журналиста доставили в отдел внутренних дел администрации Ленинского района Могилева. О предъявлении ему обвинений пока не сообщается.

В тот же день, сотрудники ГАИ задержали и могилевского активиста Александра Хамратова. По словам правозащитника Бориса Бухеля, Хамратову вменяют в вину "неподчинение требованиям сотрудника ГАИ" - тот якобы не предоставил водительское удостоверение по требованию милиции. Чуть позже правозащитники сообщили, что Александра Хамратова вывезла из отделения милиции машина скорой помощи.

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