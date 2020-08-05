На территории 29 гимназии в Минске замечен автозак

Инициатива «Честные люди» со ссылкой на видеозапись сообщила об автозаке на территории 29 гимназии г.Минска, где сформированы избирательные участки № 38, 39, 40.

Гимназия №29 уже прогремела в телеграм-каналах.

Наблюдатели на упомянутых участках поделились видео, на котором, по их словам, записано, как их прогоняет директор школы: «Пожалуйста, покиньте учреждение. Вам сделали предупреждение, вы этого не слышите ни вы, ни вы, ни вы. По правилам внутреннего распорядка, запрещено нахождение посторонних людей. Правила есть на сайте. На улице есть место, там можно посидеть <…> Вы же пришли, не даете работать учреждению образования, нарушаете общественный порядок, создаете нервозную обстановку».

Милиция на участке поддержала администрацию школы словами: «Они вправе вас попросить покинуть учреждение образования». Милиционеры пояснили, что действия наблюдателей с администрацией не согласованы, поэтому они должны уйти и «считайте, что хотите, это не связано с работой учреждения образования».

«Нам сказали, из-за того, что директор на нас вызвал милицию, завтра нас лишат аккредитации. По их словам, мы кричали и вели себя неподобающим образом», — рассказывают ребята, сообщает телеграм-канал МотолькоПомогиэтомугородишко (https://t.me/motolkohelp).

Наблюдатели насчитали на участке № 38 23 человека, а в протоколе было написано, что проголосовали 76 избирателей. На участке № 39 наблюдатели зафиксировали 32 избирателя, а в протоколе комиссия указала 159.

Сегодня на наблюдателей решили воздействовать присутствием на школьном дворе автозака. О каких-либо задержаниях пока информации нет (На видео – ненормативная лексика).