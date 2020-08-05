Последнее обновление: 05.08.2020 15:48

На территории 29 гимназии в Минске замечен автозак

Инициатива «Честные люди» со ссылкой на видеозапись сообщила об автозаке на территории 29 гимназии г.Минска, где сформированы избирательные участки № 38, 39, 40.

Гимназия №29 уже прогремела в телеграм-каналах.

Наблюдатели на упомянутых участках поделились видео, на котором, по их словам, записано, как их прогоняет директор школы: «Пожалуйста, покиньте учреждение. Вам сделали предупреждение, вы этого не слышите ни вы, ни вы, ни вы. По правилам внутреннего распорядка, запрещено нахождение посторонних людей. Правила есть на сайте. На улице есть место, там можно посидеть <…> Вы же пришли, не даете работать учреждению образования, нарушаете общественный порядок, создаете нервозную обстановку».

Милиция на участке поддержала администрацию школы словами: «Они вправе вас попросить покинуть учреждение образования». Милиционеры пояснили, что действия наблюдателей с администрацией не согласованы, поэтому они должны уйти и «считайте, что хотите, это не связано с работой учреждения образования».

«Нам сказали, из-за того, что директор на нас вызвал милицию, завтра нас лишат аккредитации. По их словам, мы кричали и вели себя неподобающим образом», — рассказывают ребята, сообщает телеграм-канал МотолькоПомогиэтомугородишко (https://t.me/motolkohelp).

Наблюдатели насчитали на участке № 38 23 человека, а в протоколе было написано, что проголосовали 76 избирателей. На участке № 39 наблюдатели зафиксировали 32 избирателя, а в протоколе комиссия указала 159.

Сегодня на наблюдателей решили воздействовать присутствием на школьном дворе автозака. О каких-либо задержаниях пока информации нет (На видео – ненормативная лексика).

Ранее по теме




blog comments powered by Disqus
<Июль 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Август 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование