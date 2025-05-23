Беларусь обсуждает поставки вооружения в Гану

Делегация Вооруженных сил Ганы впервые прибыла в Беларусь для ознакомления с возможностями оборонного сектора экономики синеокой. Об этом сообщает пресс-служба Госкомвоенпрома.

Согласно информации, перспективные направления военно-технического сотрудничества обсуждались во время встречи главы Госкомвоенпрома Дмитрия Пантуса с заместителем министра обороны Ганы Эрнестом Брогия Генфии и начальником штаба обороны Вооруженных сил Ганы генерал-майором Уильямом Агияпонгом.

Дмитрий Пантус представил гостям возможности белорусского ВПК, а представители Ганы, в свою очередь, обозначили первоочередные потребности национальных вооруженных сил.