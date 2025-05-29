Правительство Чехии утвердило новую концепцию внешней политики. Об этом сообщают чешские СМИ

Как рассказал министр иностранных дел Ян Липавский, по сравнению с предыдущим вариантом теперь акцент сделан на безопасности.

Изначально предполагалось, что концепция будет готова к середине 2023 года и заменит собой документ от 2015 года. Новая концепция также напрямую связана со стратегией безопасности 2023 года.

Концепция внешней политики Чехии, помимо безопасности государства и граждан, ставит задачи укрепления союзов и новых партнерств, усиление защиты и продвижения общеевропейских ценностей, а также экономического процветания.

Неизменными целями остаются консульская поддержка и защита чешских граждан за рубежом и укрепление реноме Чехии в мире.

Еще перед заседанием кабинета министров глава МИД Чехии Ян Липавский заявил журналистам, что новая концепция внешней политики также затрагивает отношения с Китаем и Россией.

По его словам, отношения с упомянутыми странами описываются с точки зрения рисков и угроз.

«Чешская Республика расположена в регионе, который неоднократно становился объектом имперской политики России. Поэтому мы жизненно заинтересованы в том, чтобы РФ не добилась успеха в своей агрессии против Украины, и в результате эффективной политики сдерживания не реализовывала планы дальнейшей агрессии в Европе», – приводятся в пресс-релизе МИД слова Яна Липавского.

По словам руководителя МИД, концепция подчеркивает, что Чехия останется надежным членом ЕС и НАТО.