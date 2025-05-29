В России оборонные предприятия Сербии обвинили в поставках боеприпасов Украине

Оборонные предприятия Сербии через ряд стран-посредников поставляют боеприпасы Киеву. Об этом заявили в Службе внешней разведки (СВР) РФ.

"По поступающей в СВР информации, сербские оборонные предприятия вопреки декларируемому официальным Белградом "нейтралитету" продолжают поставки боеприпасов Киеву", - говорится в сообщении.

Утверждается, что "прикрытием для антироссийских действий служит нехитрая схема с использованием фальшивых сертификатов конечного пользователя и стран-посредников".

"В числе последних чаще всего фигурируют страны НАТО, прежде всего Чехия, Польша, Болгария. В последнее время с этой целью задействуются также экзотические варианты с привлечением африканских государств", - заявили в СВР.

"Вклад сербских оборонщиков в <...> войну <...> исчисляется сотней тысяч снарядов для РСЗО и гаубиц, а также миллионом патронов для стрелкового оружия", - утверждает СВР РФ.

В схему вовлечены крупнейшие компании сербского ВПК, включая Yugoimport SDPR, Zenitprom, Krusik, Sofag, Reyer DTI, Sloboda, Prvi Partizan и другие.