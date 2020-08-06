Последнее обновление: 06.08.2020 14:27

Лукашенко опять обеспечивает безопасность избирательной кампании

Лукашенко собрал сегодня совещание по обеспечению безопасности избирательной кампании.

"Понятно, что выборы начались, досрочное голосование идет, но будет нелишним с учетом опыта на сегодняшний день еще раз оценить текущую ситуацию и, если потребуется, выработать дополнительные меры по обеспечению безопасности на ближайший период. Детали обстановки вам известны, повторяться не следует. Однако, если есть новые моменты, прошу руководителей ведомств доложить и внести соответствующие предложения", - сказал Лукашенко, открывая совещание.

«Все, кто оскорблял и запугивал государственных служащих, военнослужащих, членов избирательных комиссий, работников вертикали власти, должны быть привлечены к ответственности, как того требуют белорусские законы и Конституция. У нас достаточно ресурсов, чтобы защитить людей государства, которые сегодня фактически бесплатно, безвозмездно работают на страну", - потребовал белорусский правитель.

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