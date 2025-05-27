Путин призвал "душить" враждебные РФ иностранные IT-сервисы

Иностранные сервисы, вроде Microsoft и Zoom, которые действуют вопреки интересам России, следует "душить". Об этом заявил в понедельник Путин.

"Их надо душить. Говорю без стеснения. Потому что они пытаются душить нас - надо отвечать тем же", - сказал Путин, которого цитируют росСМИ.

Кроме того, он заявил, что Россия не будет "стелить дорожку" иностранным компаниям, которые, по его словам, "поставили свои трудовые коллективы в трудное положение и сбежали из страны".

Путин также призвал обратить внимание на работу зарубежных маркетплейсов.

"Это дыра, через них можно завозить что угодно", - считает он.

По словам Путина, власти будут активно поддерживать отечественный бизнес за рубежом — "нужно долбить, долбить, долбить".

"Нужно закрыть все лазейки, которые позволяют использовать импортное оборудование вместо отечественного, иначе не будет ни фига своего", - сказал он.