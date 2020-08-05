В Беларуси продолжаются задержания независимых наблюдателей

В Минске 5 августа на участке для голосования №64 Заводского района задержана независимая наблюдательница Инна Добротвор.

Ее без объяснений причин не допустили в помещение школы, где находился участок для голосования, где она аккредитована наблюдательницей. Когда она стала возмущаться, то на нее вызвали милицию за то, что она якобы мешает работе комиссии.

Как сообщает правозащитный центр «Весна», сотрудники милиции доставили наблюдателя в РУВД Заводского района, установили личность и отпустили.

С 35-го участка для голосования Московского района сотрудники милиции забрали независимую наблюдательницу Наталью Маньковскую. Ее увезли в Московский РУВД для "профилактической беседы".

На участке №20 в г. п. Смиловичи Червенского района задержали наблюдателя Ярослава Недосекина. Его увезли в Червенский РУВД. Он был в списках наблюдателей, но председатель комиссии сказал ему, что список изменили и он не может наблюдать. Наблюдатель сказал, что будет продолжать наблюдение, но на него вызвали милицию.

Как сообщает наблюдательница из Витебска Ирина Третьякова, в среднюю школу №25 города члены участковой комиссии вызвали милицию. Было задержано четыре наблюдателя. На участке №12 были задержаны Андрей Кешанюк и Галина Могучая. До этого председательница комиссии разрешила наблюдателям находиться в коридоре возле участка, однако директорка школы высказалась против такого решения. На наблюдателей составляют протоколы по ст. 17.1 КоАП (Мелкое хулиганство). Андрея Кешенюка, Галину Могучую, а также еще двоих наблюдателей с участков №13 и №14 увезли в РОВД Первомайского района Витебска.

В первый день досрочного голосования, 4 августа, были задержаны минимум три независимых наблюдателя. Сотрудники милиции задержали в Минске наблюдателей Ивана Дубовика и Олега Гиргенсона. На Дубовика составили протокол по ст. 23.4 КоАП якобы за сопротивление сотрудникам милиции на участке для голосования. Ночь он провел в отделении милиции. 5 августа над ним ожидается суд.

В отношении жителя Могилева Андрея Застрелова милиция проводит проверку по поводу заявления председателя участковой комиссии якобы за ”препятствие работе комиссии".