В Польше продлили действие повышенных уровней угрозы из-за гибридных атак РФ и Беларуси

Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о продлении действия уровней тревоги BRAVO и BRAVO–CRP в связи с повышенными гибридными угрозами со стороны России и Беларуси, в частности в киберпространстве, накануне второго тура выборов президента. Об этом он сегодня сообщил в соцсети Х (ранее Twitter).

"Я принял решение о продлении действия тревожных уровней BRAVO и BRAVO–CRP в связи с гибридными и киберугрозами со стороны России и Беларуси. Мы не позволим внешнему вмешательству повлиять на наш избирательный процесс", – написал Туск в соцсети.

Правительство Польши объясняет, что второй уровень тревоги BRAVO является превентивной мерой, связанной с актуальной геополитической ситуацией и продолжающимися гибридными атаками со стороны России и Беларуси против Польши и других стран ЕС. Он также учитывает последствия полномасштабного вторжения России в Украину.

Степень BRAVO применяется в случае повышенной и предсказуемой угрозы террористического характера, даже если конкретная цель нападения еще не идентифицирована. Это второй уровень в четырехбалльной шкале национальных тревог.

В то же время степень BRAVO–CRP касается угроз в киберпространстве и предусматривает усиленный мониторинг и координацию действий государственных органов, в частности уязвимых ИТ-систем.

Тревожные степени являются сигналом для всех государственных служб и органов безопасности быть в состоянии повышенной готовности. Они призваны усилить контроль за инфраструктурой, учреждениями, а также обеспечить координацию в случае угроз.

Накануне правящая партия Польши сообщила о кибератаке за несколько дней до первого тура президентских выборов 18 мая. А вице-премьер и министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский заявил, что страна сталкивается с беспрецедентной попыткой вмешательства России в президентские выборы.