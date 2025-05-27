Последнее обновление: 27.05.2025 18:00

Разведка Нидерландов подозревает российских хакеров в атаке на полицию и сети НАТО

Голландские правоохранители подозревают российскую хакерскую группу Laundry Bear в кибератаке на полицию и сети НАТО. Об этом сообщили главное разведывательное управление Нидерландов и военное агентство (AIVD и MIVD).

"Масштабная кибератака" на полицию произошла в сентябре 2024 года. Разведслужбы подтвердили, что были украдены служебные контактные данные сотрудников полиции, но они не смогли установить была ли утечка иных данных, передает радио BNR.

Предполагается, что жертвами взлома стали и другие голландские организации, а также сети государств-членов ЕС и НАТО, организации в Восточной и Центральной Азии.

Кроме того, Laundry Bear также подозревается в кибершпионаже против компаний, производящих высокотехнологичные продукты, доступ к которым у России затруднен из-за западных санкций из-за войны против Украины.

"Расследование также показывает, что Laundry Bear несет ответственность за кибероперации против западных правительств и других институтов по крайней мере с 2024 года", – сказано в заявлении разведывательных служб.

Сообщается, что хакеры проявляют интерес к вооруженным силам, поставщикам оборонной продукции, IT и цифровых услуг, а также к общественным организациям и правоохранителям.

В Нидерландах ожидают, что в будущем группировка хакеров будет совершать более сложные атаки и считают, что Laundry Bear представляет "повышенную угрозу шпионажа".

"Кибератаки на голландские учреждения являются частью более масштабной международной киберугрозы, исходящей от хакерской группировки", – сказано в отчете.



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