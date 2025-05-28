Правительство Финляндии одобрило выход из конвенции о запрете противопехотных мин

Правительство Финляндии одобрило предложение о выходе страны из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин.

"Предложение будет внесено в парламент. Выход осуществляется с согласия парламента, утверждения президентом республики и вручения заявления о выходе Генеральному секретарю ООН", - сообщает пресс-служба правительства.

Правительство Финляндии 1 апреля 2025 года решило начать подготовку к прекращению действия конвенции о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении (Оттавская конвенция). Решение было принято на основе доклада Сил обороны Финляндии и было подготовлено Министерством обороны и Министерством иностранных дел.

В докладе оцениваются, среди прочего, последствия прекращения действия договора, которые прежде всего касаются последствий для национальной обороны, внешней политики и политики безопасности. Кроме того, в предложении дается оценка последствий внедрения противопехотных мин в рамках системы обороны Финляндии.