Мингорисполком запретил Тихановской проводить митинг на Бангалор

Власти Минска прислали кандидату в президенты Светлане Тихановской официальное уведомление о том, что она не сможет провести 6 августа в парке Дружбы народов какое-либо мероприятие - площадка будет занята.

В письме за подписью зампреда Мингорисполкома Артема Цурана сообщается, что 6 августа в парке пройдет празднование Дня железнодорожных войск (в Беларуси нет железнодорожных войск).

«В этой связи проведение вами либо вашими доверенными лицами, иными гражданами каких-либо массовых мероприятий 06.08.2020 в Парке Дружбы народов в Минске не представляется возможным», - говорится в документе.

Доверенное лицо кандидата в президенты Светланы Тихановской Ольга Ковалькова подала в ЦИК и Мингорисполком жалобу на это решение города. Кроме того, Ковалькова попросила Мингорисполком пригласить ее на встречу, чтобы решить вопрос проведения агитационных митингов.

Сегодня Ольга Ковалькова заявила, что поскольку официальной реакции на обращение нет, «мы двигаемся по своему плану: митинг в парке Дружбы народов будет».

"Штаб Светланы Тихановской на данный момент официального отказа не получал", - сообщила пресс-служба штаба Виктора Бабарико.