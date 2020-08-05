Последнее обновление: 05.08.2020 20:01

Мингорисполком запретил Тихановской проводить митинг на Бангалор

Власти Минска прислали кандидату в президенты Светлане Тихановской официальное уведомление о том, что она не сможет провести 6 августа в парке Дружбы народов какое-либо мероприятие - площадка будет занята.

В письме за подписью зампреда Мингорисполкома Артема Цурана сообщается, что 6 августа в парке пройдет празднование Дня железнодорожных войск (в Беларуси нет железнодорожных войск).

«В этой связи проведение вами либо вашими доверенными лицами, иными гражданами каких-либо массовых мероприятий 06.08.2020 в Парке Дружбы народов в Минске не представляется возможным», - говорится в документе.

Доверенное лицо кандидата в президенты Светланы Тихановской Ольга Ковалькова подала в ЦИК и Мингорисполком жалобу на это решение города. Кроме того, Ковалькова попросила Мингорисполком пригласить ее на встречу, чтобы решить вопрос проведения агитационных митингов.

Сегодня Ольга Ковалькова заявила, что поскольку официальной реакции на обращение нет, «мы двигаемся по своему плану: митинг в парке Дружбы народов будет».

"Штаб Светланы Тихановской на данный момент официального отказа не получал", - сообщила пресс-служба штаба Виктора Бабарико.

Ранее по теме




blog comments powered by Disqus
<Июль 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Август 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование