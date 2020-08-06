Последнее обновление: 06.08.2020 09:32

Лукашенко намерен победить еще до 9 августа - ЦИК нарисует любую явку

По итогам двух дней досрочного голосования явка на выборах президента Беларуси при закрытых воротах и дверях участков составила 12,75%. В первый день голосования явка составила жалкие 4,98%.

По данным ЦИК РБ, в Минске явка составила 11,73%, в Брестской области - 11,26%, Витебской - 12,16%, Гомельской - 16,44%, Гродненской - 10,01%, Минской - 12,61%, Могилевской - 14,61%

Досрочное голосование на выборах президента проходит 4-8 августа.

Наблюдатели массово сообщают о серьезных расхождениях данных итоговых протоколов с реальным числом граждан, пришедших голосовать на участки.

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