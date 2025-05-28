Евросоюз вслед за США отменил экономические санкции против Сирии

Европейский Союз 28 мая отменил практически все экономические санкции против Сирии, сообщается на сайте Совета ЕС.

"Это решение является попросту правильным шагом в этот исторический момент. ЕС стоял бок о бок с сирийским народом в течение последних 14 лет и будет продолжать это делать. Сегодня ЕС подтверждает свою преданность как партнера переходного периода – партнера, который помогает сирийскому народу воссоединиться и отстроить новую, инклюзивную, мирную Сирию", – сказала Кая Каллас, верховный представитель по вопросам внешней политики и политики безопасности ЕС.

Из санкционного списка вычеркнули 24 организации, в том числе Центробанк Сирии и компании в нефтяной, хлопчатобумажной и телекоммуникационной отраслях.

Между тем санкции против связанных с режимом Асада лиц и организаций продлены до 1 июня 2026 года.

Евросоюз также сохранил эмбарго на поставку оружия в Сирию и ограничение на товары двойного назначения.

Санкции против Сирии действовали 14 лет – с 2011 года, когда ЕС решил приостановить все двустороннее сотрудничество с режимом Башара аль-Асада. Этот шаг стал ответом на эскалацию насилия в стране, когда тогдашний режим начал жестоко подавлять мирные протесты сирийского народа.

В последующие годы ЕС последовательно расширял и усиливал санкции.

Санкции ЕС против Сирии были всеобъемлющими, охватывали практически все сектора экономики и фактически изолировали ее от европейских рынков и финансовой системы

Действовал полный запрет на импорт сирийской нефти и нефтепродуктов. Было запрещено финансировать предприятия нефтяной отрасли, строить электростанции, предоставлять гранты и финансовую помощь, работать с сирийскими банками, торговать государственными облигациями Сирии, предоставлять страховые услуги, принимать рейсы авиакомпании Syrian Arab Airlines, торговать золотом, драгоценными металлами и бриллиантами, экспортировать предметы роскоши и тому подобное.

Ситуация изменилась после падения режима Асада в феврале 2025 года. 20 мая 2025 года ЕС объявил о политическом решении отменить санкции ради поддержки сирийского народа в процессе восстановления страны.