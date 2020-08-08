Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 68738 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 8 августа 2020 года выросло до 68738 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 2 до 585 человек.

«В Беларуси на 8 августа зарегистрированы 68614 человека с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели и выписаны 64744 (+544) пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 585 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 124 (+13) человек (1,33% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 1363011 (+9354) тестов на коронавирус.