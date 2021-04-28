В Беларуси введут государственный соцзаказ в области здравоохранения

В Беларуси с 23 июля 2021 года введут государственный социальный заказ в области здравоохранения, финансируемый путем предоставления субсидий на оказание медицинской помощи, участие в оказании медицинской помощи, реализацию проектов по повышению доступности оказания медицинской помощи.

Согласно постановлению Совмина № 236 от 22 апреля 2021 года, предоставление субсидий производится:

при оказании и участии в оказании медицинской помощи – не более предельной суммы расходов в месяц на одного гражданина по видам и условиям оказания медицинской помощи, определяемой Министерством здравоохранения по согласованию с Министерством финансов. Они направляются на:

зарплату и начисления на зарплату работникам исполнителей, рассчитанную по условиям оплаты труда работников бюджетных организаций, а также расходы на оплату трудовых отпусков, осуществление единовременной выплаты на оздоровление и оказание матпомощи работникам, оказывающим медицинскую помощь;

вознаграждения и начисления на вознаграждения по гражданско-правовым договорам за участие в оказании медицинской помощи, заключенным исполнителями с физлицами (размер не может превышать сложившуюся номинальную начисленную среднемесячную зарплату работникам бюджетных организаций по виду экономической деятельности «Здравоохранение» за финансовый год, предшествующий году заключения договора на выполнение государственного социального заказа);

приобретение средств индивидуальной защиты для исполнителя;

при реализации проектов в области здравоохранения – на частичное финансирование текущих расходов на их реализацию (исключение – расходы на повышение квалификации работников за границей, командировочные и транспортные расходы).

Реализация заказа, финансируемого путем предоставления субсидий, производится исполнителями на конкурсной основе.

Постановлением № 236 также утверждено положение о порядке проведения конкурса на выполнение государственного социального заказа в области здравоохранения.

Кроме того, правовым актом установлена типовая форма договора на выполнение такого заказа.