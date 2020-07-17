Amnesty: Власти Беларуси прицельно преследуют женщин за протестную активность

Власти Беларуси должны прекратить преследование всех форм инакомыслия в преддверии назначенных на 9 августа президентских выборов и немедленно остановить агрессивную кампанию против активисток, а также жён и партнёров представителей политической оппозиции, в ходе которой они используют методы, в основании которых лежит мизогиния.

Об этом говорится в представленном Amnesty International докладе «Давление сверху: гендерно-мотивированные преследования женщин в Беларуси».

«Всеми силами стремясь заставить замолчать своих политических противников и подавить любые формы инакомыслия в стране, власти Беларуси используют методы, пронизанные мизогинией. Они целенаправленно преследуют женщин, участвующих в политической жизни, или жён и партнёров политических активистов, используя открытую дискриминацию и угрозы сексуального насилия», – заявила Мари Стразерс, директор Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии.

«До выборов осталось меньше месяца и активистки не только представляют серьёзную проблему для действующего президента, они также сталкиваются с откровенно мизогинными выпадами президента Александра Лукашенко, которые транслируются в прайм-тайм по национальному телевидению. В сегодняшней Беларуси женщины также сталкиваются с непропорциональными и политически мотивированными преследованиями, травлей, запугиваниями и репрессиями».

Используя президентский указ, в котором изложены «меры по защите детей в неблагополучных семьях», власти угрожают забрать детей у политически активных женщин или из семей оппозиционеров, находящихся под стражей.

Когда муж Виталии Наумик, политический активист Владимир Наумик, был арестован 29 мая за предполагаемое «хулиганство», её квартиру в Гродно обыскала милиция и направила в местное образовательное учреждение ни на чём не основанный рапорт о «ненадлежащих условиях проживания ребёнка».

«По словам милиционеров, в нашей квартире был беспорядок, окурки валялись и пустые бутылки из-под спиртного. Но это же неправда, и это в этом можно убедиться, посмотрев видео, сделанное [милицией] во время обыска. Но его не представили в качестве доказательства».

«Когда во время инспекции они сказали, что мою дочь могут забрать, я так испугалась, что даже не знала, что сказать и как на это реагировать. Я просто стояла перед ними, слишком потрясённая, чтобы говорить».

Насколько известно, по крайней мере один раз женщине, партнёру политического активиста, которого преследуют власти, милиционеры угрожали групповым изнасилованием, когда она находилась в отделении милиции. Виолетта, партнёр Дмитрия Лукомского, снимала на камеру милиционеров, которые пришли в их дом, разыскивая его, и потом забрали её в отделение милиции на допрос. Она рассказала Amnesty International:

«Они спросили меня, почему я пыталась снять их, когда они пришли ко мне и как они следили за мной, а я ответила, что хотела себя защитить. Тогда один из них сказал: «Мы тебя всем отделом можем изнасиловать, ты ничего не докажешь, потому что у тебя с собой камеры нет».

Другими формами гендерной дискриминации активисток со стороны властей Беларуси являются непропорционально большие штрафы и отказ предоставить элементарные предметы личной гигиены, например, гигиенические прокладки, женщинам, задержанным за участие в мирных собраниях.

«Эти вызывающие крайнюю обеспокоенность случаи, без сомнения, являются результатом поддерживаемой государством мизогинии, столь очевидной в Беларуси накануне августовских выборов. Политические репрессии, цель которых посеять страх и отчаяние, и те репрессии, которые конкретно направлены против женщин, должны немедленно прекратиться», – подчеркнула Мари Стразерс.