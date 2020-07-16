Штаб Бабарико провалил обжалование нерегистрации в Верховном суде

Штаб Виктора Бабарико провалил миссию по обжалованию отказа в регистрации политика кандидатом в президенты Беларуси в Верховном суде Беларуси.

Жалобу подал в Верховный суд юрист штаба Максим Знак за своей подписью. Согласно законодательству, жалобу должен подписать непосредственно Виктор Бабарико. Верховный суд не будет рассматривать эту жалобу.

«Решение Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов об отказе в регистрации кандидатом в Президенты Республики Беларусь может быть обжаловано в трехдневный срок со дня принятия решения в Верховном Суде лицом, выдвинутым кандидатом в Президенты Республики Беларусь (часть 5 статьи 68-1 Избирательного кодекса). То есть право на обжалование в суде отказа в регистрации кандидатом в Президенты предоставлено законом только лицу, которое выдвинуто кандидатом», - пояснила пресс-секретарь Верховного суда РБ Юлия Ляскова.

«В Верховный Суд в интересах Виктора Бабарико обратился адвокат Максим Знак. Однако жалоба, подписанная самим Виктором Бабарико, на отказ в регистрации кандидатом в Президенты Республики Беларусь в Верховный Суд не поступала. Равно как не поступало аналогичной жалобы от Валерия Цепкало.

Быть может, один из бывших претендентов, находящийся под следствием, присутствовал на допросах и не имел времени заняться составлением жалобы? Однако в КГБ нам сообщили, что 15 и 16 июля следственные действия с обвиняемым В.Бабарико не проводились.

Может, он не сумел встретиться с адвокатами? Но его адвокаты Дмитрий Лаевский и Наталья Мацкевич встречались и беседовали со своим подзащитным 15 июля более двух часов – с 11:10 до 13:45. Заявки об их встрече на 16 июля не поступало.

Таким образом, можно предположить, что ни В.Цепкало, ни В.Бабарико просто не нашли аргументов для оспаривания решения ЦИК об их нерегистрации в качестве кандидатов в Президенты», - сообщила Ляскова.

«Нотариальная доверенность, в которой указано в том числе право обращения в Верховный суд и подписание всех жалоб, предусмотренных Избирательным кодексом, на моё имя, видимо, не признается Верховным судом», - написал в fb Максим Знак.

«Очередь в КГБ уже занимают, завтра будет зафиксирована попытка подписать жалобу у Виктора Бабарико (в прошлый раз попытка подписать одностраничный документ об отсутствии расходов отняла больше недели).

Также дополненная жалоба будет завтра в любом случае подана повторно мной с обоснованием права на подачу по доверенности и с обоснованием права на подачу в течение трехдневного срока на подачу жалоб 17.07.2020 г. Жалоба будет дополнительно размещена на сайте», - пояснил юрист.