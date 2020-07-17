Ресторатор Прокопьев – Лукашенко: Ты проиграл, даже если набьешь тюрьмы битком

Ресторатор Вадим Прокопьев записал новое видеообращение к Лукашенко, в котором констатировал, что белорусский правитель «зассал». Ранее Прокопьев предоставил Лукашенко выбор: или публичные извинения за оскорбления в его адрес или дуэль на ринге.

«Я знаю, что ты хочешь парализовать нашу волю, хочешь запугать на взлете, посеять отчаяние, раздробить. Сначала украсть выборы, потом политзаключенными поторговаться с Помпео. Хочешь, чтоб мы предались меланхолии. Нет, моя лапочка, на этот раз не пролезет», - сказал Прокопьев.

«Ты знаешь свой крохотный рейтинг, поэтому и зассал, засуетился, заситерил… В реальности ты проиграл, ты проиграл по-любому, даже если набьешь тюрьмы битком, даже если введешь комендантский час», даже если коллега с Лубянки пришлет помощь. Ты проиграл даже у подневольных бюджетников, проиграл у офицеров, проиграл у пенсионеров.

… Ты ссышь, у тебя цыганская чуйка, нервничаешь, суетишься… Всех, кто осмелился вызов бросить, посадил по сфабрикованным делам. Ты думаешь, без лидера они растеряются, аки дети. Дурачок.

Всё готовишься к прошлой войне. Блогеров - в тюрягу. Рты пытаешься закрывать. Кураторы забегали по редакциям. Но мелочишься, ни женщин, ни детей не пожалел. Мстительный гондон…

…Но в глазах страх, люди-то прозрели, очнулись от гипноза. Даже те, кому было до фонаря, лишь бы чарка и шкварка, даже этим сериал надоел.

Даже самые аполитичные из нас фамилии повторяют без ошибок: Захаренко, Гончар, Завадский, Красовский… Трупы идут по пятам.

У нас все ходы записаны. За 26 лет. Всех зимовских вспомним, всех до одного… и садистов твоих перепишем… и провокаторов, и тихарей из тонированных микроавтобусов пересчитаем. Звание, фамилия, номер жетона. Масочка антиковидная не спасет.

Всех в суд! Всех, кто подпись ставил, показания лживые давал, всех соучастников ОПГ».

Протоколы избирательные подложные кто рисовал, а потом шепотом училке в избирательную комиссию…- вот этих отдельным списком, учтем пофамильно, зафиксируем для потомков. Продажных судейских, карателей, коллаборационистов, полицаев, информационную обслугу – не забудем никого. Списки и фотографии – на каждый забор…

А с тобой-то как? Дорогуша? Гаага, побег или неопрятная смерть? Выбирай: Милошевич, Янукович или Каддафи. А как ты думал? Убийство, если не заказывал, то прикрывал. Над нормами права издевался…

Что будешь бегать и отстреливаться до последнего патрона – вранье. Кишка тонка. Лужу наделаешь как Саддам… Генералиссимус картонный. Не забудь кстати в новом самолете места оставить для самых испачканных: «Шейман, Павличенко – встречаемся в аэропорту». Но будь бдителен, они тебя потом одним катарским утречком табакеркой в висок. Но знаешь что? В этот день в стране кончится шампанское…

Но Гаага все равно ждет, в любом случае, хоть бы и посмертно. Божелко и Мацкевич в лучших парадных костюмах у микрофона. И на весь мир, чтоб другим урок! Так что спи и бойся, мой малыш. Конец близок».