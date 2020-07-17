Ермошина объяснила, почему «не учла» «$900 тысяч» за диваном Тихановской

Глава ЦИК Беларуси Лидия Ермошина пояснила, почему при рассмотрении декларации Светланы Тихановской не были учтены найденные за диваном $900 тыс. на даче Сергея Тихановского.

«Их нашли в этом году, а декларация берется за прошлый», - лаконично пояснила Ермошина в интервью Еврорадио.

Вместе с тем, она назвала Тихановского опасным для государства и общества и заявила, что не будет забирать из Следственного комитета поданное на Тихановского заявление.

«Этот человек опасен для государства и общества. И не по моему заявлению, а по всем тем действиям, которые он предпринимал. Я думаю, что общество их увидит, когда будет идти суд», - заявила Ермошина.