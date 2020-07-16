Последнее обновление: 16.07.2020 15:56

Штабы Тихановской, Бабарико и Цепкало объединили усилия

Сегодня прошла встреча штабов трех альтернативных кандидатов: Светланы Тихановской, Валерия Цепкало и Виктора Бабарико, сообщил штаб Виктора Бабарико.

По итогам встречи были озвучены основные принципы предвыборной кампании:

- Мы будем призывать избирателей прийти на выборы 9 числа 2020 года и голосовать
- Мы освободим политзаключенных, экономических заключенных, предоставим право на пересмотр дел в независимых и честных судах
- ✔️Мы проведем повторные честные выборы после 9 августа 2020 года
- Мы будем информировать избирателей о необходимости защищать свой голос разными способами
- Мы будем призывать участвовать в инициативах за честные выборы: «Честные люди», «Право выбора», «Рух Праўда», становиться наблюдателями, а также призывать в момент голосования использовать механизмы, которые будут предложены, для фиксации своего голоса и явки.

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