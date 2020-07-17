Штабы Бабарико и Цепкало призвали голосовать за Тихановскую

Штабы Виктора Бабарико и Валерия Цепкало призвали своих сторонников голосовать за Светлану Тихановскую. Такое заявление прозвучало сегодня в ходе совместной пресс-конференции Светланы Тихановской, Вероники Цепкало и Марии Колесниковой.

Как сообщалось, вчера штабы заявили об объединении усилий вокруг пяти основных принципов: голосование на выборах 9 августа, освобождение всех политзаключенных, информирование избирателей об их правах и о возможностях защищать свой голос, массовое наблюдение на всех участках, объявление новых честных выборов после 9 августа.

Участницы сообщили, что скоро будет опубликована обновленная программа Светланы Тихановской с учетом пожеланий штабов Бабарико и Цепкало. Кроме того, будет изменен список доверенных лиц Тихановской.

Из политических заявлений можно отметить то, что в штабе Бабарико уже больше не говорят о честных выборах. Еще, представители нового объединения сообщили о том, что подготовят пофамильные списки фальсификаторов выборов. Впрочем, эти списки уже готовы: для этого надо в команду «Ангелов Чарли» позвать Ольгу Карач из объединения «Наш дом».

«Ангелов» уже поддержал кандидат в президенты Андрей Дмитриев.