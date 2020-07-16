Последнее обновление: 16.07.2020 16:39

Дмитриев провел первую пресс-конференцию на разрешенном для агитации месте

Кандидат в президенты РБ Андрей Дмитриев принял решение провести свою первую пресс-конференцию в статус- кандидата на одном из шести разрешенных властями Минска мест для агитации.

«Так прошла сегодня моя пресс-конференция. Пруд - это самое большое пространство в Тучинском сквере - одном из шести разрешенных мест для агитации в Минске. Здесь даже уточки проявляют солидарность», - сказал Дмитриев. - «9-го говорим: "га-га-га", новый президент!»

«А по существу вопроса про наблюдение: надо ли оно? Надо. Это тот случай, когда количество переходит в качество. Если наблюдение только на 10% участков - мы можем получить всего лишь подтверждение тому, что есть факты фальсификаций. А когда наблюдение на большинстве участков, такого в Беларуси еще никогда не было, поэтому может измениться многое. Можно искать оправдания, почему это не сработает, а можно пойти и сделать», - ответил на вопрос Дмитриев.

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