Лукашенко: С поразительной точностью сбывается прогноз эпидемии коронавируса

Лукашенко в очередной раз заявил, что ему еще в начале эпидемии был представлен прогноз развития ситуации, который сбывается «с поразительной точностью».

"Дай бог, чтобы нам пройти этот период так, как мы спрогнозировали. Мы сейчас залезли наверх. Чуть-чуть упали. И дай бог, чтобы было так, мы спокойно через месяц закончим эту эпопею", - заявил сегодня Лукашенко.

Стоит напомнить о точности прогноза. Еще 24 марта Лукашенко заявил: «Выдержим до православной Пасхи - значит, жить будем». 3 мая он уже сказал: «Нам надо напряженно выдержать до начала лета. Думаю, что с божьей помощью мы как-то справимся».

"Смотрите за собой, смотрите за своими семьями, чтобы не потерять работу, чтобы какой-то доход был. Чтобы мы пережили, пока весь мир, экономика остановились".

Он отметил, что многие страны уже постепенно отменяют карантинные мероприятия.

"Закрыться проще. А вот открыться, чтобы люди вышли, и вторая волна этой эпидемии не накрыла, - это вопрос. Поэтому пока я не вижу, в чем мы не правы. Может, в чем-то не правы. Может, мы еще не все видим. Пройдет время - оценим ситуацию, сделаем соответствующие выводы", - резюмировал Лукашенко.