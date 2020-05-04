Телеграм-канал сообщил о положительном тесте на коронавирус у Лукашенко-младшего

Белорусский телеграм-канал «Трыкатаж» сообщил, что сделанный Коле Лукашенко тест на коронавирус показал положительный результат. При этом, Лукашенко-младший относится к числу так называемых бессимптомных зараженных.

«Большой «шухер» на этажах беларусской власти: у Николая Лукашенко – положительный тест на коронавирус, при этом симптомов болезни никаких нет. Делаются повторные тесты», - говорится в сообщении канала (https://t.me/trktgh/1671).

Независимо от того, какие результаты покажут дополнительные тесты, Лукашенко-младший уходит на самоизоляцию, потянув за собой целый шлейф контактов первого уровня, начиная с А.Лукашенко.

Впрочем, есть большое сомнение в том, что накануне парада кто-то «на этажах беларусской власти» будет соблюдать действующее законодательство.