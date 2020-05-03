Лукашенко: От алкоголя умирает в 5 раз больше людей, чем от коронавируса

Лукашенко заявил, что общая смертность в стране снижается и сравнил количество смертей от коронавируса с числом смертей по иным причинам.

«По состоянию на 2 мая зафиксировано 97 смертей пациентов от заражения коронавирусом. При этом за истекший период года от болезней системы кровообращения умерли почти 25 тыс. человек, от онкологии - примерно 6,4 тыс. Но что меня поразило - от отравления алкоголем умерли 482 человека. Самоубийств - 470. Уже почти 1 тыс. человек погибли от алкоголя и самоубийств. На пожарах погибли 218 человек. На дорогах за 4 месяца в авариях погибли 163 человека. Утонули 89 человек - почти столько, сколько от разного рода болезней, отягощенных COVID-19», - заявил Лукашенко.

"За 4 месяца общая смертность в стране уменьшилась на 1,5%. Если каждый квартал будем удерживать 1,5-2%, то мы на 7-8% уменьшаем смертность. Это очень хороший показатель на фоне того, что у некоторых государств смертность постоянно растет. У нас динамика вниз уже несколько лет", - оптимистично заключил белорусский правитель.