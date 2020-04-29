Минобороны Беларуси продолжает подготовку к параду на 9 мая

ММинобороны Беларуси продолжает подготовку к параду на 9 мая, игнорируя таким образом историю с заражением коронавирусом нескольких военнослужащих Роты почетного караула спецназа Внутренних войск МВД.

«Сегодня поздно вечером у нас будет тренировка «пеший по машинному» - тренировка механизированной колонны без техники», - сообщила официальный представитель Министерства обороны Наталья Гаврусик, которую цитирует БелаПАН.

«Завтра вечером будет последняя тренировка роты почетного караула. Спланированы еще две генеральные репетиции — на 5 и 7 мая. Но это плавающие числа, они могут перенестись. Будет еще несколько пролетов воздушного эшелона. Два запланированы на сегодня — над Минским морем. Будет еще как минимум один, но дата пока точно не известна, поскольку летчики смотрят по погоде», — рассказала Гаврусик.

Официальный представитель Минобороны также прокомментировала информацию об отмене репетиции, планировавшейся на 27 апреля.

«В понедельник была информация о том, что будет перекрыто движение. В итоге движение не перекрывалось, репетиции не было. Дело в том, что 27 апреля изначально было резервной датой. Тренировки планировались еще тогда, когда не были объявлены выходные. Резервные даты в принципе не всегда используются», — отметила она.

По неофициальной информации, причиной отмены репетиции 27 апреля стали факты заражения коронавирусом военнослужащих войсковой части 04147 и Роты почетного караула спецназа Внутренних войск МВД.

Недавно белорусские власти заявили, что решение о проведении парада на 9 мая будет приниматься ближе к дате. Но судя по всему, пока на более боя с коронавирусом не сложилась необходима для отмены парада стратегическая и тактическая обстановки.