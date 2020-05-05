Лукашенко озвучил фейк о занимаемом Беларусью местом по числу тестов на коронавирус

Лукашенко, реагируя на критику о малом количестве тестов в стране, сегодня публично озвучил фейк о высоком месте Беларуси по сравнению с другими странами мира по числу проводимых на коронавирус на 1 млн. населения. Белорусский правитель ошибся на 40 позиций.

Как сообщает БелТА, «согласно озвученным главой государства данным, Беларусь на данный момент на втором месте в мире по количеству тестов - 22,5 тыс. на 1 млн населения. На первом месте Россия с 29,5 тыс. тестов на 1 млн жителей, на третьем - США с 22 тыс. на 1 млн.»

По данным сайта Worldometer (https://www.worldometers.info/coronavirus/), на данный момент Беларусь занимает 42 место с 22369 тестов на 1 млн. населения и уступает 1 место США , у которых 22545 тестов на 1 млн. населения, и 10 мест России, у которой 30564 тестов на 1 млн. населения.

По числу тестов на 1 млн. населения Беларусь уступает Литве (54772), Латвии (35071) и Эстонии (43288).

Вполне, возможно, что на основании данных на утро 5 мая, которые вот-вот никак не озвучит Минздрав РБ, Беларусь обгонит США по числу тестов на 1 млн. населения и передвинется с 42 на 41 место, но это не главное. Белорусский правитель не сам составлял себе рейтинг стран по тестам. И кто ему подсунул этот фейк, которому обрадовался бы любой президент.

Лукашенко вновь посетовал на качество тестов.

"Может быть, сейчас получше. Тестам надо еще доверять, но проверять. Что мы и делали часто: берем белорусские, российские, китайские, американские и прочие. Информация разная", - сказал он, отметив, что объем проводимых в Беларуси тестов позволяет выявлять достаточное количество людей, заразившихся вирусом.

"Но сегодня не тесты главное. Сегодня в этой всей реальной борьбе за человека, лечение людей важны пневмонии. Люди болеют пневмониями. Это важнейший вопрос", - сказал Лукашенко.