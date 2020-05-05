В Беларуси знают, как пройдет вторая и последующие волны эпидемии коронавируса

Медицинские научные круги многих стран мира ломают голову над тем, как пройдет и чем может обернуться для человечества вторая волна эпидемии коронавируса, которую в Северном полушарии ждут с приходом осени.

На 100% все уверены лишь в том, что вторая волна будет. Известно о нескольких случаях повторного заражения в Южной Корее. Известно, что антитела вырабатывается лишь у 30% заразившихся. Известно, что ВОЗ предупредила страны от поспешной выдачи паспорта иммунизации переболевшим COVID-19, поскольку пока слишком мало данных о том, как будет вести себя коронавирус в условиях второй и последующих волн эпидемии.

Впрочем, есть луч света в коронавирусном царстве. Это Беларусь, где уже всё известно о том, как будет протекать вторая волна эпидемии и кого она поразит.

«Про видоизменный COVID-19 мы не говорим. Циркулирует один и тот же вирус. Он слегка изменяется, это характерно для любых респираторных вирусов. Как показывает опыт предыдущих вспышек респираторных инфекций, вторые и третьи волны протекали всегда легче, чем первая. Это мы видели в 2010 и 2011 годы в ситуации с пандемическим гриппом. Этот вариант вируса гриппа сначала вызвал пандемию, а затем стал обычным сезонным циркулирующим гриппом. Надеемся, что та же ситуация будет и с COVID-19", - заявил в эфире белорусского ТВ главный внештатный инфекционист комитета по здравоохранению Мингорисполкома, доцент кафедры инфекционных болезней БГМУ Никита Соловей.

Понимание экспертом самой природы нового коронавируса совпадает с пониманием главного вирусолога страны А.Лукашенко, что, безусловно, делает его авторитетом в этой сфере.

"COVID-19 - это острая респираторная инфекция, которая вызывается новым коронавирусом. Проявление варьируется от бессимптомного носительства, что встречается у очень многих до тяжелых форм, пневмонии. Тяжелые формы более характерны для лиц старшего возраста и с хроническими заболеваниями», - сказал Соловей.

"80% всех инфицированных перенесут его либо бессимптомно, либо в легкой форме ОРЗ-подобного заболевания. Такие пациенты не попадают в поле зрения медиков, если не обследуются лабораторно. Сколько переболело реально, мы уточним только после эпидемии, когда сможем протестировать большое количество людей", - заявил эксперт.