Трамп сообщил о расследовании происхождения коронавируса

Президент США Дональд Трамп в ходе брифинга в Белом доме объявил о том, что «проводится ряд расследований» о появлении коронавируса.

«Происходит много странных вещей, но проводится много расследований. И мы собираемся это выяснить», — заявил он журналистам.

16 апреля Fox News сообщил, что вирус возник в одной из бактериологических лабораторий китайского города Ухань как результат попыток Пекина превзойти Вашингтон в наработках по генной инженерии. По данным канала, его распространение началось случайно, после того, как заразился один из сотрудников. Трамп заявил, что правительство США пытается установить, соответствует ли эта информация действительности, передает РБК.

Американский лидер также усомнился в достоверности официальных данных властей Китая о числе умерших от коронавируса в этой стране. Он напомнил, что в пятницу, 17 апреля, власти КНР изменили статистику по количеству инфицированных и скончавшихся в Ухане во время эпидемии (согласно обновленным данным, число заболевших выросло на 325, до 50 333, а умерших — на 1290, до 3869).

Трамп считает, что в Китае от вируса умерло больше людей, чем в Соединенных Штатах, которые в настоящий момент лидируют по числу летальных исходов в мире. «У нас не самое большое количество смертей в мире. Больше всего в мире — наверняка в Китае, — убежден он. — Это огромная страна. Она пережила огромную проблему».

17 апреля Fox News со ссылкой на источники сообщил, что власти США начали полномасштабное расследование в отношении того, стала ли лаборатория в Ухане источником распространения коронавируса. Сотрудники разведслужб собирают данные о лаборатории, а аналитики «восстанавливают картину произошедшего».Собеседники телеканала также считают, что Всемирная организация здравоохранения, о приостановке финансирования которой Трамп объявил ранее на этой неделе, может быть причастна к сокрытию данных о вирусе.

В Китае все версии, связанные с искусственным происхождением коронавируса, опровергают и напоминают заявление ВОЗ о том, что свидетельств его создания в лаборатории нет. Как заявил председатель КРН Си Цзиньпин, политизация пандемии и навешивание ярлыков не способствуют международному сотрудничеству.