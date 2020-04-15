Пентагон заявил о естественном происхождении коронавируса

Власти США считают, что коронавирус SARS-CoV-2 имеет естественное происхождение, однако окончательных выводов на эту тему у разведки пока нет.

Об этом на брифинге заявил председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли, сообщает Reuters.

"На данном этапе я скажу, что это еще неокончательно установлено, но все свидетельства, как кажется, указывают на естественное происхождение. Но безусловно мы этого не знаем", - заявил Марк Милли.

Подавляющее большинство ученых в мире придерживается версии о естественном происхождении коронавируса.

По словам генерала, на эту тему ходит большое количество слухов и спекуляций в СМИ, а также в интернет-блогах. «Ничего удивительного, что мы проявили к этому большой интерес, и у нас было много разведданных, чтобы серьезно изучить этот вопрос», — добавил Милли.

В конце января американский сенатор-республиканец Том Коттон заявил, что в китайском городе Ухань, где в декабре 2019 года произошла вспышка коронавируса, расположена «единственная в КНР суперлаборатория четвертого уровня биобезопасности, которая работает с самыми смертоносными патогенными микроорганизмами в мире, включая коронавирус». Этим высказыванием он намекнул на то, что SARS-CoV-2 имеет искусственное происхождение, передает РБК.

Между тем генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил в связи с эпидемией коронавируса об "опасной эпидемии дезинформации". "В сети распространяется ложь, теории заговора инфицируют интернет", - заявил он во вторник в видеообращении, все это приводит к "стигматизации и дискриминации" целых групп. По словам генсека, помочь может доверие к науке и тщательная проверка фактов в интернете.