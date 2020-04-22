В США предупредили о разрушительной второй волне коронавируса

Вторая волна эпидемии коронавируса в США может стать более страшной, чем первая. Об этом заявил директор Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Роберт Редфилд в интервью The Washington Post.

«Существует вероятность, что атака вируса на нашу страну следующей зимой будет даже более сложной, чем та, которую мы только что прошли», — сказал он. Редфилд считает, что новая волна коронавируса может совпасть с эпидемией сезонного гриппа.

Наличие вспышек сразу двух респираторных заболеваний может привести к «невообразимой нагрузке» на систему здравоохранения, считает Редфилд. Федеральные власти и руководство американских штатов, по мнению главы CDC, должны использовать ближайшие месяцы для подготовки к возможной будущей двойной эпидемии, передает РБК.

В частности, летом чиновники от здравоохранения должны донести до граждан США важность прививки от гриппа. Это поможет свести к минимуму число тяжелых больных гриппом и высвободить больничные койки для зараженных коронавирусом.