США не видят ясности в вопросе о происхождении коронавируса

Координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Дебора Биркс не располагает какими-либо доказательствами того, что распространение вируса вызвал инцидент в лаборатории.

Об этом она заявила в воскресенье, 19 апреля, интервью телеканалу CBS, передает DW.

При этом, по ее словам, происхождение коронавируса все еще остается под вопросом. "Мы пока все еще далеки от того, чтобы выяснить это", - говорит Биркс. "Мы знаем, что он появился в Китае. Мы просто не знаем, как и где", - сказала она.

Глава Уханьского института вирусологии Юань Чжимин 19 апреля сказал, что доказательств того, что коронавирус создан искусственно, нет. В его лаборатории не могло произойти каких-либо инцидентов, из-за которых возбудитель вируса вырвался бы наружу, заверяет Чжимин.

"Этот вирус никак не мог вырваться от нас. У нас строгая система управления", - подчеркивает Джимин. "Я никогда не поверю, что человечество уже обладает достаточными знаниями для того, чтобы синтезировать подобный вирус", -добавляет ученый. Заявления об искусственном создании коронавируса, по его словам, "основаны исключительно на спекуляциях".