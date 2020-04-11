Последнее обновление: 11.04.2020 09:44

США пригрозили санкциями отказавшимся забирать своих граждан странам

США могут ввести визовые санкции против тех стран, которые «не принимают или неоправданно затягивают» прием своих граждан. Об этом говорится в указе, который подписал президент США Дональд Трамп.

В документе говорится, что мера будет применяться к странам, которые отказываются забирать своих подданных или резидентов после того, как США попросили это сделать, и, если этот отказ препятствует мерам, принимаемым властями, для противодействия коронавирусу, передает РБК.

Согласно указу, будет сформирован список таких стран. После этого, не позднее чем через семь дней, госсекретарь США должен начать реализовывать план по введению санкций.

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