Власти США предрекли вторую волну коронавируса осенью

В США осенью этого года может произойти вторая вспышка коронавируса COVID-19, однако граждане к ней будут лучше подготовлены.

Об этом в рамках брифинга целевой группы по коронавирусу в Белом доме заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи.

По словам инфекциониста, коронавирус носит цикличный характер и вернется осенью благодаря легкости передачи от человека к человеку.

Фаучи считает, что вторая вспышка окажется «другой игрой с мячом» по сравнению с тем, с чем страна сталкивается сейчас. Он пояснил, что к тому времени многое будет совсем другим, например способность заглушить вирус и проводить тестирование.

«То, что мы переживаем сейчас, больше, чем просто извлеченные уроки. Это будут вещи, которые у нас есть в наличии, коих у нас не было раньше», — сказал инфекционист.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил, что страна готова к возможному повторению вспышки COVID-19. «Мы готовы. Надеюсь, этого не произойдет, но мы готовы», — отметил он.

По последним данным на территории США число заразившихся COVID-19 превышает 164 тыс. человек. Жертвами коронавируса стали 3167 человек.