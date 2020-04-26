Трамп намерен уволить главу Минздрава из-за ошибок по вирусу

Белый дом рассматривает возможность увольнения министра здравоохранения и социальных служб США Алекса Азара из-за допущенных им просчетов в вопросе борьбы с коронавирусом COVID-19.

Об этом пишут The Wall Street Journal (WSJ) и Politico со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями этого вопроса в аппарате американского президента.

По данным шести собеседников WSJ, в последние недели среди чиновников Белого дома возросло разочарование работой Азара. При этом, как отмечают источники, сотрудники администрации президента не решаются встряхнуть руководство ведомства во время пандемии, однако глава государства Дональд Трамп склонен к неожиданным кадровым перестановкам и увольнениям.

Президент, как утверждает газета, недоволен ошибками Азара, который на ранних стадиях распространения коронавируса уверял Трампа в том, что вирус не несет большой угрозы для США. «Остается неясным, будет ли Азар уволен и в какие сроки это может произойти», — пишет издание.

Заместитель пресс-секретаря президента США Джадд Дир в разговоре с WSJ заявил, что в Белом доме подобный вопрос не обсуждается, а также добавил, что никакого плана по смене Азара нет. «Любые домыслы о перестановках безответственны и отвлекают от нашего общегосударственного ответа на COVID-19», — сказал он.

В свою очередь, представитель министерства здравоохранения и социальных служб сообщил газете, что в настоящее время Азар «занят реагированием на глобальный кризис в области общественного здравоохранения, и у него нет времени на дворцовые интриги».

По данным четырех источников Politico, среди тех, кого Белый дом рассматривает на замену главы Минздрава, фигурирует сразу несколько имен. В частности, Азара может сменить его заместитель Эрик Харган. Также в этом списке упоминаются координатор Белого дома по борьбе с коронавирусом Дебора Биркс и руководитель национальной программы медицинского страхования Medicare Сима Верма.