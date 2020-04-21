Лукашенко: Маски в школе - несусветная глупость

Требование к школьникам присутствовать на занятиях в школе в защитных масках Лукашенко назвал несусветной глупостью.

По его мнению, те, кто заставляет детей носить маски, пользоваться "горючими антисептиками на этаноле" и рассаживает по классу, просто занимаются очковтирательством и показухой.

"Глупость несусветная. Нельзя детям эти маски надевать, особенно в школе. Такого требования не было. И если где-то это есть, те, кто это ввел, ответят. Вы лучше окно откройте, проветрите, чтобы было свежо. Если там кто-то "упражняется", скорее всего, это самодеятельность. А за то, что министерство и губернаторы не проконтролировали этот вопрос, они ответят", - пригрозил Лукашенко.

Он также заверил, что долго раздумывал над тем, возвращать ли детей обратно в школу.

«Что касается этого вируса: оценивая все, изучая мнения, докладывали мне. Я принял решение, что надо начинать ходить в школу и учиться. Я понимал, что многие сразу детей в школу не отправят. Хорошо, настаивать не будем - нельзя, это его ребенок, я как отец это понимаю», - сказал белорусский правитель.