Открытое письмо учителей к министру образования РБ Карпенко

Учительница русского языка и литературы высшей квалификационной категории Анна Северинец обратилась с открытым письмом к министру образования Карпенко, в котором заявила, что лишение аттестации детей, обучающихся дома — непедагогично и не по-человечески. Свои подписи под письмом поставили еще 22 преподавателя республики.

Текст письма опубликовал nn.by:

«Коллеги!

Я обращаюсь к вам через открытое письмо, так как не имею другой возможности ни довести свое мнение до высшего руководства отрасли, ни, тем более, повлиять на решения Министерства образования. Между тем считаю важным донести до вас мысли рядового учителя, который наблюдает нынешний непростой учебный процесс изнутри, участвует во всех школьных мероприятиях по сохранению безопасности учащихся, связанных с эпидемиологической обстановкой в республике, и имеет прямую связь с учениками, коллегами и родителями.

24 апреля многие мои коллеги в школах Беларуси получили по разным каналам связи информацию со ссылкой на заместителя министра образования Александра Кадлубая о том, что в министерстве принято решение не аттестовывать в четвертой четверти учеников, которые по решению законных представителей обучаются дома при помощи информационно-коммуникативных технологий: отмечать в журналах их отсутствие, не выставлять в классные журналы оценки за домашние работы и тем самым закрыть им доступ к полноценному образовательному процессу. Я надеюсь на то, что смогу предостеречь Министерство от ошибочных шагов.

Мне не хочется думать, что решение не аттестовывать в последней четверти работающих самостоятельно детей принято исключительно с целью вернуть учеников в школы. В той ситуации, когда эпидемия COVID-19 в Беларуси набирает ход, когда каждый день регистрируется более 700 новых случаев, когда контакты первого уровня находятся дома, а не изолированы по больницам, каждый законный представитель учащегося вправе заботиться о безопасности своего ребенка. Одновременно он имеет право и на образование, организованное с учетом возможностей, которые дает нам наш век, наш уровень технических знаний, наш статус «айти-страны», в конце концов.

Министерство образования публиковало данные о том, что 85% учителей Беларуси готовы оказывать образовательные услуги с использованием коммуникативно-информационных технологий, также в помощь педагогам и ученикам работают издательство «Аверсэв», профессиональные группы учителей в социальных сетях, методисты региональных институтов развития образования.

Белорусские дети и белорусские родители — ответственные люди. Белорусы умеют учиться и учить. Методическая подготовка наших учителей, а также традиционная для белорусской культуры ответственная роль родителей при обучении детей позволяют нам верить, что самостоятельное изучение школьных курсов может быть — и будет — достаточно эффективным.

Это не просто слова, они для меня подкреплены собственным опытом — за две недели мы с учениками и их родителями выстроили работоспособный и плодотворный образовательный процесс с использованием ИКТ, и я знаю десятки коллег-учителей, которые сделали это максимально эффективно. И освоение знаний, и обратная связь, и аттестация — все это вполне реально сделать и с теми, кто приходит в школу, и с теми, кто учится дома.

Когда мы решаем лишить детей, находящихся сейчас дома, права на аттестацию в последней, зачастую решающей, четверти, мы тем самым перечеркиваем то доверие, которое есть между нами, учителями, нашими учениками — и их родителями. Мы бросаем их один на один с проблемой в очень непростой ситуации. Мы перестаем давать им ту обратную связь, которую они теперь должны иметь от нас и на которую имеют право. Мы расписываемся в собственной беспомощности. Это не только непедагогично, это — не по-человечески.

В особо сложном положении окажутся те, кто совсем скоро будет работать на благосостояние и мощь нашей страны — выпускники, ученики десятых классов, и особенно — будущие возможные медалисты, для которых неаттестация за последнюю четверть невозможна. Мы заставляем этих детей выйти в школы вопреки решению законных представителей и вопреки здравому смыслу, который диктует человеку беречь себя и близких в период эпидемии.

Если мы декларируем первым принципом нашего образования уважение к ученику, уважение к его решениям, уважение к человеку, индивидуальный подход к каждому — мы не имеем права лишить учеников республики права на аттестацию при обучении через ИКТ.

В связи с вышесказанным я прошу министерство пересмотреть неконструктивный подход к аттестации по итогам четвертой четверти обучающихся при помощи ИКТ учеников, позволить учителям переносить в журнал оценки, полученные за работы, выполняемые дома, и аттестовывать детей по результатам самостоятельной работы за четвертую четверть, а также учитывать отметку при выставлении годовой. Вопрос организации необходимого тематического контроля в четверти считаю чисто техническим — его легко настроить даже в условиях использования ИКТ.

Учительница русского языка и литературы высшей квалификационной категории,

Стипендиат специального фонда Президента Республики Беларусь

Лауреат конкурса профессионального мастерства «Учитель года Минской области — 2017»

Финалист конкурса профессионального мастерства «Учитель года Минской области — 2020»

Анна Северинец».