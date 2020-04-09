Парламент РБ ратифицировал протокол с РФ о формировании цен на газ на 2020 год

Нижняя палата белорусского парламента ратифицировала в четверг протокол изменений в межправительственное соглашение между правительствами Беларуси и России о порядке формирования цен при поставке природного газа в республику и его транспортировке по газопроводам по белорусской территории от 2011 года.

Беларусь и Газпром подписали протокол в середине февраля, продлив тем самым действие упомянутого соглашения до 31 декабря 2020 года.

Согласно документу, цена поставок российского газа сохранится на прошлогоднем уровне в $127 за 1 тысячу кубометров до конца 2020 года.

Неделю назад Лукашенко заявил, что в нынешних условиях газ должен стоить около 40-45 долларов за 1 тысячу кубометров, а не 127 долларов.