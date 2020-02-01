Последнее обновление: 01.02.2020 10:47

В Беларуси задним числом на 4% повышены цены на газ для предприятий

Белорусские власти задним числом повысили цены на газ для потребителей реального сектора экономики, то есть для юридических лиц

Согласно постановлению №8 от 30 января 2020 года цена газ с 1 января 2020 года повышается на 4% и составляет 555,21 рубля или $260 за 1 тыс. кубометров.

«Для энергоемких групп потребителей реального сектора экономики цены на природный газ за 1000 куб. м в долларовом эквиваленте установлены на том же уровне, что и в 2019 году», - говорится в комментарии МАРТ к постановлению.

Для таких потребителей цена газа установлена на уровне 333,14 рубля или $156 за 1 тыс. кубометров.

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